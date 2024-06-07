Винер ответила на шутку Кремлева

«Отдаю девочек с приданым!» Винер ответила Кремлеву, который заявил, что она «умеет правильно выдавать спортсменок замуж»
Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев пошутил о способности президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер «правильно выдавать спортсменок замуж».
— Ирина Александровна (Винер) — один из примеров, который всегда отстаивала наши интересы, мы росли на ее примере, а еще она умеет правильно девочек выдавать замуж. И контролирует, чтобы их не обижали, — передает слова Кремлева корреспондент «Матч ТВ».
— Отдаю девочек с приданым! Обязательно напишите это, — ответила Винер.
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