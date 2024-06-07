Глава оргкомитета Игр дружбы анонсировал их перенос
Генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил, что мероприятие будет перенесено. Его слова приводит РИА Новости.
«По поводу переноса Игр дружбы информация появится в ближайшее время. Когда они состоятся, сообщит руководство страны», — заявил Сорокин.
1 июня «Спорт-Экспресс» писал, что Всемирные игры дружбы могут быть перенесены на 2025 год. По его данным, подобная инициатива обсуждается с высшим руководством Российской Федерации и в ближайшем будущем она получит поддержку. Отмечалось, что такое решение не связано с давлением со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).
Игры дружбы планируют провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA).
В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.