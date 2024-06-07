Фетисов высказался о докладе Microsoft про Россию

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался о докладе компании Microsoft, в котором указано, что Россия стремится дискредитировать Олимпиаду в Париже с помощью фейковых видеороликов.

© Чемпионат.com

«Мы и выборы президента Америки срываем, и теперь вот Олимпиаду хотим [сорвать]. Пусть нас обвиняют — значит, боятся. Оправдываться бессмысленно, поэтому надо подыграть им. Да, пытаемся, срываем», — приводит слова Фетисова ТАСС.



Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены на них смогут выступить исключительно в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами и не представляют командные виды спорта.