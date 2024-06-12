Украина требует отстранить от ОИ трех россиянок за пост о погибшем отце

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины на своем официальном сайте просит Международный олимпийский комитет (МОК) отстранить от Игр россиянку Динару Кудаеву, которая специализируется на вольной борьбе.

Кудаева опубликовала пост в память о своем отце, который погиб на территории Украины во время СВО. Этот пост поддержали коллеги Кудаевой по сборной Ольга Хорошавцева и Наталья Малищева, оставив лайки. НОК Украины также просит отстранения Хорошавцевой и Малищевой.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.