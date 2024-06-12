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Украина требует отстранить от ОИ трех россиянок за пост о погибшем отце

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины на своем официальном сайте просит Международный олимпийский комитет (МОК) отстранить от Игр россиянку Динару Кудаеву, которая специализируется на вольной борьбе.

Украина требует отстранить от ОИ трех россиянок за пост о погибшем отце
© globallookpress.com

Кудаева опубликовала пост в память о своем отце, который погиб на территории Украины во время СВО. Этот пост поддержали коллеги Кудаевой по сборной Ольга Хорошавцева и Наталья Малищева, оставив лайки. НОК Украины также просит отстранения Хорошавцевой и Малищевой.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Около спорта
Алексей Сорокин