Тарасова заявила о нежелании думать о деле Валиевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила о том, что больше не хочет думать о деле россиянки Камилы Валиевой. Ее слова приводит ТАСС.

По словам специалиста, сторона спортсменки в сложившейся ситуации ничего не добьется.

«Да, мы подали апелляцию, но больше не поднимали эти вопросы. Я не хочу про это думать, хочу думать про будущее. Я никогда про прошлое не думала, меня так учил мой папа», — отметила Тарасова.



29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения спортсменки отсчитывается с момента взятия положительной пробы на запрещенный препарат триметазидин — 25 декабря 2021 года.

Из-за дисквалификации Валиеву лишили золота Игр-2020 в командных соревнованиях. Победы также лишились все ее партнеры по сборной России.