Олимпийский чемпион назвал поездку на Игры-2024 в Париж неразумной

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров оценил целесообразность поездки россиян на летние Игры-2024 в Париже. Его слова приводит «Матч ТВ».

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По его словам, представителям России неразумно участвовать в этих соревнованиях.

«Сейчас очень тяжелое время для нашей страны. Поэтому большинство наших спортсменов выступают за то, чтобы все-таки не ехать в Париж. И я с ними скорее согласен», — заявил Захаров.



При этом победитель ОИ подчеркнул, что понимает атлетов, которые хотят выступить на Играх.

«Нельзя обесценивать их труд и горячее желание выступить на этих соревнованиях», — заявил Захаров.



МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом к Играм не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.