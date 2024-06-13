Третьяк: в спорте мы воспитываем патриотов России

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о воспитании патриотов России и поделился впечатлениями от церемонии открытия Игр БРИКС в Казани.

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«Я получил колоссальное удовольствие, когда увидел столько флагов на открытии Игр БРИКС. Я как спортсмен, который участвовал в четырёх Олимпиадах, был очень горд, что у нас в такое время проходят такие мероприятия. Сегодня для нас очень важно, что через спорт можно воспитывать молодёжь, дети не всегда слушают родителей, но слушают тренеров. Важно, чтобы наши тренеры были примером. Сегодня в спорте мы воспитываем патриотов своей страны, это очень важно. Именно спорт воспитывает тех, кто будет защищать нашу страну», – цитируют Третьяка «РИА Новости».



Ранее Третьяк заявил, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин является лицом нашего хоккея и всего спорта, им гордится Россия.