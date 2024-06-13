Мировой рекорд по чеканке мяча установили в Санкт‑Петербурге

Футболист Дмитрий Зубов установил мировой рекорд по чеканке мяча на высоте 300 метров в «Лахта Центре».

© «Газпром-Медиа Холдинг»

Акция прошла в рамках проведения мультиформатного фестиваля в честь Дня России в Санкт‑Петербурге. Зубов, который является фристайлером, футболистом и резидентом продюсерского центра «Инсайт Люди», поднялся по лестнице на 83‑й этаж второго по высоте здания в Европе «Лахта Центр» с мячом на шее и набил его 1203 раза.

12 июня на территории у «Газпром Арены» в Санкт‑Петербурге «Газпром‑Медиа Холдинг» и его компании при поддержке ПАО «Газпром» провели мультиформатный фестиваль в честь Дня России.