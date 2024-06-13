Самая сексуальная болельщица ЧМ-2022 приехала в Берлин и показала грудь

Хорватская модель и футбольная болельщица Ивана Кнолль на своей странице в Instagram опубликовала новое фото.

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Девушка прибыла в Берлин, где пройдут матчи предстоящего чемпионата Европы по футболу 2024 года, и продемонстрировала подписчикам грудь в новом одеянии, выполненном в классическом для формы сборной Хорватии дизайне.

Модель стала известной на всю планету благодаря своим нарядам на прошедшем в 2022 году чемпионате мира в Катаре. Она поддерживала свою команду в откровенных нарядах в цветах национальной сборной. Также Кнолль была замечена разгуливающей в купальнике по одному из городов Катара. При этом она заявила, что обеспокоена чувствами местных жителей, которые были удивлены ее откровенными нарядами в цветах сборной Хорватии.

Как позже призналась модель, она получила десятки предложений руки и сердца и сообщения сексуального характера от некоторых звезд чемпионата мира в Катаре.