Российская пловчиха Юлия Ефимова получила нейтральный статус
Трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова получила нейтральный статус от Международной федерации плавания (World Aquatics), следует из документов, опубликованных на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (Aquatics Integrity Unit).
Статус был присвоен россиянке в пятницу, 14 июня.
Международный олимпийский комитет (МОК) в декабре 2023 года объявил, что допустит российских спортсменов, успешно прошедших отбор, до Олимпиады‑2024 в индивидуальном нейтральном статусе без флага, гимна и других национальных символов. Также МОК запретил участие атлетов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.