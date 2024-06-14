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Российская пловчиха Юлия Ефимова получила нейтральный статус

Трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова получила нейтральный статус от Международной федерации плавания. RT на русском

Российская пловчиха получила нейтральный статус
© РИА Новости

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Матч ТВ

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Газета.Ru

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Юлия Ефимова
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