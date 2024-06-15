Роман Костомаров опубликовал видео с боксерской тренировки

Фигурист Роман Костомаров продемонстрировал публике кадры боксерского спарринга со своим участием. Он опубликовал видео в Telegram-канале.

Олимпийский чемпион тренировался на ринге фестиваля «Спортлэнд». На кадрах Костомаров в боксерской стойке уверенно передвигается по площадке, наносит и отражает удары.

«Скучаю по боксу. Но руки вроде помнят», — написал спортсмен в Telegram-канале.



До этого фигурист рассказывал, что любит бокс и мечтает вернуться к тренировкам в ринге.

Ранее Костомаров с женой и дочерью проехался в московском метрополитене и чудом остался неузнанным.