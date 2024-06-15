У фигуристки Радионовой и футболиста Кучаева родился ребенок

Фигуристка Елена Радионова и футболист «Пари НН» Константин Кучаев объявили о том, что в их семье появился ребенок.

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Радионова в своих социальных сетях выложила фотографию, на которых видно новорожденного малыша.

«Наша большая маленькая любовь. 29.05.2024», — подписала Радионова фото.



Радионова, которая сейчас работает тренером, 31 декабря 2022 года объявила о помолвке с Кучаевым, который сделал ей предложение во время совместного отдыха.

25-летняя Радионова имеет в своем активе два серебра и бронзу чемпионата Европы. В 2020 году она завершила карьеру. Фигуристка и футболист встречаются на протяжении нескольких лет, объявив публично о своих отношениях в марте 2020 года.