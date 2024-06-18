Олимпийский призер в прыжках в воду назвал западных политиков «клоунами»

Олимпийский призер в прыжках в воду Евгений Кузнецов резко высказался о чиновниках Международного олимпийского комитета (МОК), которые ограничили допуск россиян на международные соревнования, отметив, что при этом к спортсменам из КНДР и Ирана не применяются какие‑либо санкции.

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МОК в декабре 2023 года объявил, что допустит российских спортсменов, успешно прошедших отбор, до Олимпиады‑2024 в индивидуальном нейтральном статусе без флага, гимна и других национальных символов. Также МОК запретил участие атлетов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

— Ничего сверхъестественного нет в том, что я ранее говорил, что отстранение российских спортсменов затянется. Кто хоть немного интересуется политикой, понимает, что санкции не снимут быстро. Когда серьезные политики пытаются надавить, это действительно надолго.

— Как считаете, на Олимпиаде 2028 года российские спортсмены выступят уже без санкций МОК?

— Я не буду что‑то предсказывать, но думаю, что и на Олимпиаде‑2028 у нас будут проблемы с допуском. Возможно, немного мягче будут условия для нас, но будут. Мне кажется, что по сумме трех олимпийских циклов немного ослабят давление на нас. Это если наши политики убедят целые коллективы, что неправильно применять санкции к нейтральным людям. Ведь спорт всегда был вне политики, спортсмены ни в чем не виноваты.

Например, Северная Корея спокойно выступает (без санкций МОК) на чемпионатах мира, Олимпийских играх, Иран тоже. А на Россию идет точечный прессинг. Мне смешно от этого. Они чистые клоуны. Они никак не могут сломить нас, пытаются уже всё напихать нашим спортсменам. Но у них ничего не получится, — передает слова Кузнецова корреспондент «Матч ТВ».

Париж примет Олимпийские игры‑2024 с 26 июля по 11 августа.