Российские спортсмены завоевали 25 золотых медалей в седьмой день Игр БРИКС

Российские спортсмены в седьмой день Игр БРИКС поднимались на верхнюю ступень пьедестала почета 25 раз. В среду на проходящих в Казани Играх БРИКС были разыграны 35 комплектов наград в гребле на байдарках и каноэ, плавании, спортивной борьбе, теннисе, фехтовании и шахматах.

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Мужская и женская сборные России по теннису завоевали золотые медали, переиграв в финалах соперников из Беларуси.

12 комплектов наград были разыграны в плавании. Здесь побед добились Софья Дьякова (400 м вольный стиль), Николай Колесников (400 м вольный стиль), Милана Степанова первенствовала на дистанции 50 м на спине, а Мирон Лифинцев на 200 м на спине. Стометровку баттерфляем у мужчин выиграл Герман Зажирский, а 50 м вольным стилем у женщин - Мария Полещук. Также мужская и женские сборные России победили в эстафетах 4х100 м.

С первый день турнира фехтовальщиков сборная России выиграла три золота. Победителями Игр БРИКС стали шпажист Георгий Бруев, рапиристка Марта Мартьянова и Софья Великая в турнире саблисток.

В гребле на байдарках и каноэ золотые медали в активе Максима Оселедко и Ильи Первухина.

В шахматах были разыграны медали в блице. У мужчин сильнейшим стал Андрей Есипенко, у женщин - Екатерина Лагно.

В женской борьбе было завоевано 7 медалей высшего достоинства. Победительницами Игр стали Елизавета Смирнова, Александра Скиренко, Светлана Липатова, Екатерина Кошкина, Валерия Дондупова, Вусала Парфианович и Олеся Безуглова.

Всего нат счету россиян 156 золотых, 93 серебряных и 63 бронзовых медалей. У сборной Беларуси 26-49-59, у Китая - 17-16-12.