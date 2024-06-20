Туктамышева рассказала, считает ли предателями тех, кто едет на Олимпиаду

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что не согласна с высказыванием главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер и президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе, которые подвергли критике спортсменов, собравшихся ехать на летние Олимпийские игры — 2024 в Париже в нейтральном статусе.

Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Конечно, я так не считаю. Наоборот, они смелые люди, которые идут за своей мечтой. Которые хотят в этой жизни чего-то достичь. Никакого негатива, одно уважение», — заявила Туктамышева.



По ходу сезона-2023/24 Туктамышева, которой в 2024 году исполнится 28 лет, сообщила о приостановке своей профессиональной карьеры. В минувшем сезоне фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми.

24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла), однако из-за ее дисквалификации Туктамышева поднялась на вторую ступень пьедестала.