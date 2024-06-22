Сборная РФ завоевала более 210 золотых медалей за девять дней Игр БРИКС

В Казани завершился девятый день спортивных Игр БРИКС – 2024. По его итогам сборная России ещё сильнее укрепила свои позиции на вершине медального зачёта соревнований. В общей сложности российские атлеты завоевали 418 медалей, из которых 212 золотые.

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Медальный зачёт спортивных Игр БРИКС (топ-6). День девятый:

Напомним, Игры БРИКС продлятся до 24 июня, в общей сложности на них выступят 4500 спортсменов из 90 стран. Главной целью Игр БРИКС называется укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. МОК ранее призывал страны бойкотировать это мероприятие.