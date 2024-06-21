Вода в Сене остается чрезмерно загрязненной за месяц до начала ОИ

Префект парижского региона Марк Гийом заявил, что за месяц до начала Олимпиады река в Сене остается чрезмерно загрязненной, передает AFP.

«На сегодняшний день образцы в Сене не соответствуют стандартам, которые будут у нас этим летом. Но я уверен, что Сена примет олимпийские соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде», — сказал Гийом.



В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.