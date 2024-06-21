Мать Пеле умерла в 101 год

Футбольный клуб «Сантос» сообщил о смерти матери легендарного бразильского футболиста Пеле Селесты Арантес. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что Селесте был 101 год. При этом последние пять лет женщина провела в вегетативном состоянии — она так и не узнала, что ее сына тоже больше нет в живых.

«”Сантос” глубоко сожалеет о смерти Селесты Арантес, матери нашего вечного короля. У нее был 101 год вдохновляющей истории жизни. Чернокожая женщина, которая столкнулась с бесконечными невзгодами в жизни ради блага своей семьи», — сообщили в «Сантос».



Помимо Пеле, Селеста родила еще двоих детей. При этом сама женщина изначально выступала против того, чтобы Пеле занимался футболом, но в итоге поменяла свое решение.

Напомним, что сам Пеле умер 29 декабря 2022 года. В последние годы жизни он боролся с онкологией, которая была осложнена коронавирусной инфекцией.