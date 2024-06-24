На Паралимпиаде ожидается более ста российских спортсменов

По словам президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павла Рожкова в интервью «Матч ТВ», российские спортсмены и их сопровождающие прошли предварительную регистрацию для участия в Паралимпиаде‑2024 в Париже. Предварительная регистрация была проведена по видеосвязи, и после этого им отправят аккредитационные карточки для участия в мероприятии. Рожков сообщил, что спортсмены и персонал не будут участвовать в марше спортсменов на церемонии открытия, однако смогут присутствовать на мероприятии в качестве зрителей.

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В марте Международный олимпийский комитет (IPC) опубликовал регламент участия нейтральных спортсменов из России и Белоруссии в Паралимпийских играх 2024 года в Париже.

Согласно новому протоколу, спортсмены из России и Белоруссии будут названы нейтральными паралимпийскими спортсменами (NPA) и будут соревноваться в форме, утвержденной IPC, которая не будет содержать никаких национальных символов. Их результаты не войдут в общий зачет Паралимпийских игр 2024 года, и в случае победы нейтрального спортсмена в золотой медали будет проигран паралимпийский гимн. Государственные гимны России и Белоруссии не будут исполняться в рамках мероприятия. Российские и белорусские спортсмены также не примут участия в церемонии открытия и закрытия Паралимпийских игр.

Летние Паралимпийские игры 2024 года пройдут с 28 августа по 8 сентября в Париже.