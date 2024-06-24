Полиция ФРГ задержала мужчин, шантажировавших семью Шумахера

Силовики задержали двух мужчин, которые предположительно пытались шантажировать семью легендарного гонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Вупперталь.

В ведомстве уточнили, что подозреваемые связались с близкими гонщика. В беседе они сообщили о том, что у них есть уникальные файлы.

Мошенники потребовали выплатить за файлы несколько миллионов евро. В противном случае они пообещали опубликовать информацию в даркнете.

Следователи смогли вычислить злоумышленников. Выяснилось, что они являются жителями Вупперталя и ранее уже попадали в поле зрения полиции.

«В случае признания их виновными им грозит штраф или тюремное заключение на срок до пяти лет», — отметил главный прокурор Вольф-Тилман Баумерт.



Напомним, что в 2013 году семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер получил тяжелейшую черепно-мозговую травму на горнолыжном курорте. По словам близких, он не может самостоятельно передвигаться и полноценно общаться.

Ранее сообщалось, что руководство медиагруппы уволило главного редактора немецкого журнала die Aktuelle за «интервью» с Шумахером, которое сгенерировал ИИ.