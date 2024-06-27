Немов оценил уровень организации Игр БРИКС

Алексей Немов высоко оценил уровень организации Игр БРИКС в Казани.

Соревнования проходили с 12 по 23 июня.

– Как оцените уровень соревнований у гимнастов на Играх БРИКС в Казани?

– Практически весь основной состав нашей страны выступал на этих соревнованиях. Я считаю, что они выступили достойно. И порадовала организация самих Игр. Впрочем, изначально не сомневался, что это будет самый высокий уровень, поскольку в Казани уже проводились и Универсиада, и чемпионаты мира по различным видам спорта.

Считаю, что мы организовали достойные соревнования. Да, не во всех приняли участие сильнейшие спортсмены. Но кто приехал, тот приехал. Победителей не судят, но это хороший задел на то, что мы открыты, приезжайте и соревнуйтесь, – все по-честному!

<...>

– Может быть, нам своих тренеров послать работать с гимнастами стран БРИКС, чтобы в будущем усилить конкуренцию на этих играх?

– Вот сейчас все гости Игр БРИКС разъехались назад по своим странам. Скоро разойдется реакция на эти соревнования. И мы посмотрим, какие будут отзывы, что будут говорить СМИ в тех странах, представители которых приехали в Казань. Проанализируем эти отзывы от наших друзей и гостей. Тогда будем совместно с ними определять, как это все будет выглядеть в будущем.

Самое главное, что мы создаем объединяющую атмосферу. Конечно же, это не альтернатива чемпионату Европы или мира, но все-таки это некая международная составляющая, которая дает нам возможность и шанс поучаствовать нашим спортсменам не только в чемпионате и Кубке России.

Мне, кстати, эти соревнования БРИКС напоминают Игры доброй воли, в которых я в свое время принимал участие. Это прикольно! – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Немов.