В США призвали WADA к ответу из-за дел Валиевой и китайских пловцов

Члены Сената США обратились к главе Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольду Баньке по поводу допингового скандала с китайскими пловцами, указав, что на летних Олимпийских играх в Париже необходимо создать равные условия.

«В конечном итоге результат российской фигуристки на зимних Олимпийских играх 2022 года был аннулирован, а сама она получила четырехлетнюю дисквалификацию. Между тем ожидается, что многие из тех же китайских пловцов, у которых был положительный результат теста на триметазидин перед Играми 2021 года, будут соревноваться в Париже этим летом», — указано в заявлении.



В 2024 году стало известно, что несколько китайских пловцов были уличены в употреблении допинга, однако были допущены на Игры-2020, которые прошли в 2021 году. 22 апреля главный юрисконсульт WADA Росс Венцель заявил, что в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой было обнаружено 2,1 нанограмма запрещенного вещества на один миллилитр, а в случае с китайскими спортсменами концентрация намного ниже, поэтому исходы дел оказались разными.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.