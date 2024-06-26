Международные игры "Дети Азии" объявили открытыми

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев дал старт VIII Международным спортивным играм "Дети Азии". Церемония открытия Игр проходит в Якутске.

"От имени многонационального народа Якутии я горячо приветствую всех участников. Игры "Дети Азии" - это символ наших духовных ценностей. Мы все гордимся Якутией, самое главное наше богатство - сильные духом и мужественные люди, самые главные ценности - дружба народов, которые живут и трудятся на одной земле", - сказал Николаев.



"От всей души желаю, чтобы каждый из вас ощутил светлую энергию нашей северной земли, ощутил теплоту наших сердец. Сегодня Якутск открывает двери детству и дружбе, для нас самое главное, чтобы юные жители разных стран Азии и разных регионов России навсегда сохранили атмосферу дружелюбия, которые Якутия дарит гостям. Объявляю VIII Международные спортивные игры "Дети Азии" открытыми", - сказал Николаев.



Международные игры "Дети Азии" учреждены и впервые проведены в Якутии в 1996 году по инициативе первого президента республики Михаила Николаева. За свою историю соревнования объединили 15 тыс. юных спортсменов более чем из 40 стран Азии. Будет разыграно 239 комплектов медалей в 24 видах спорта. Игры продлятся до 7 июля.