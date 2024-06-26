Депутат Фетисов заявил, что Запад хочет расколоть российское общество

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в интервью Regnum заявил, что Запад хочет расколоть Россию, из-за чего выдумывает на ровном месте различные проблемы для страны. По его мнению, только этим можно объяснить позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на Игры 2024 года в Париже. "Я считаю, что в этом виноваты не спортсмены, а наши спортивные чиновники. Было понятно, что все эти решения Запада направлены на раскол российского общества. Они же отрезали эту надежду как ниточку, на которой все держалось", - заявил Фетисов. В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.