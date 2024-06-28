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Глава ВАДА пригрозил США исключением из структуры управления организации

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька назвал «позорным» решение США сократить размер вноса в организацию и пригрозил исключением американских представителей из структуры управления.

Глава WADA пригрозил США исключением из структуры управления организации
© РИА Новости

Об этом стало известно из пресс-релиза организации с речью Баньки.

«В любом случае будет позор, если бы США решат не выполнять свои обязательства перед Южной и Северной Америкой и не платить согласованную долю ежегодного взноса в бюджет ВАДА. Естественно, это будет иметь серьезные последствия, поскольку США немедленно потеряют все позиции, которые они сейчас занимают в структуре управления ВАДА, в том числе в Исполнительном комитете. Это также может привести к серьезным последствиям для американского спорта. В конечном счете это будет наиболее вредно для американских спортсменов, поскольку сокращение глобального финансирования приведет лишь к ослаблению антидопинговой системы в других частях мира, где базируются их конкуренты», – сказал Банька.

Около спорта
Витольд Банька
Всемирное антидопинговое агентство