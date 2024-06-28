Глава WADA пригрозил США исключением из структуры управления организации

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька назвал «позорным» решение США сократить размер вноса в организацию и пригрозил исключением американских представителей из структуры управления.

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Об этом стало известно из пресс-релиза организации с речью Баньки.