Глава WADA пригрозил США исключением из структуры управления организации

Глава ВАДА пригрозил США исключением из структуры управления организации
Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька назвал «позорным» решение США сократить размер вноса в организацию и пригрозил исключением американских представителей из структуры управления.
Об этом стало известно из пресс-релиза организации с речью Баньки.
«В любом случае будет позор, если бы США решат не выполнять свои обязательства перед Южной и Северной Америкой и не платить согласованную долю ежегодного взноса в бюджет ВАДА. Естественно, это будет иметь серьезные последствия, поскольку США немедленно потеряют все позиции, которые они сейчас занимают в структуре управления ВАДА, в том числе в Исполнительном комитете. Это также может привести к серьезным последствиям для американского спорта. В конечном счете это будет наиболее вредно для американских спортсменов, поскольку сокращение глобального финансирования приведет лишь к ослаблению антидопинговой системы в других частях мира, где базируются их конкуренты», – сказал Банька.