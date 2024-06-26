Елена Вяльбе: «Очень странно видеть трансляции Евро-2024. Надо популяризировать наш спорт – все возмущены, что игры БРИКС очень мало показывали»
Елена Вяльбе недовольна тем, что Игры БРИКС мало показывали по телевидению.
«Евро-2024 не смотрю. И не потому что времени нет, а просто. Но если бы выступала сборная России, то, конечно, следила бы. Всегда болела за наших футболистов на чемпионатах мира и Европы.
То, что касается трансляции Евро по телевидению, это неправильно. Сегодня даже водителю сказала: «Ничего себе! У нас даже висят рекламные баннеры чемпионата Европы. Почему — непонятно».
Для меня это очень странно. Предательства в этом нет. Но мне обидно. Понимаю, что все футболисты и ярые болельщики следят за чемпионатом. Но это можно найти в интернете.
Государственный канал мог бы транслировать российские соревнования. Все-таки надо популяризировать наш спорт. Все возмущены, что игры БРИКС очень мало показывали. Игры ушли на второй план. Пока политика наших телеканалов не переформатировалась в нужное русло», – рассказала президент Федерации лыжных гонок России.
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Елена Вяльбе: «Очень странно видеть трансляции Евро-2024. Надо популяризировать наш спорт – все возмущены, что игры БРИКС очень мало показывали»