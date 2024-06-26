Мэр Парижа заявила, что Макрон испортил праздник Олимпийских игр

Мэр Парижа Анн Идальго обвинила президента Франции Эммануэля Макрона в том, что он испортил праздник Олимпийских игр, организовав досрочные выборы в парламент, которые пройдут 30 июня и 7 июля, передает Ouest France.

«Игры — это объединение человечества вокруг спорта. Зачем портить этот прекрасный момент и проводить выборы, ни с кем не посоветовавшись?» — сказала Идальго.



В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов к участию в Олимпиаде в Париже в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.