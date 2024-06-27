Женщина отдала автограф Месси в отместку бойфренду за измену

Женщина из Аргентины уличила бойфренда в измене и в отместку решила отдать его вещи незнакомцам. Об этом сообщает What's the Jam?.

© Lenta.ru

Блогер из Буэнос-Айреса Кандела Фассино удивила своих подписчиков, когда стала разыгрывать среди них билеты на Кубок Америки по футболу. Как выяснилось, таким образом Фассино решила отомстить партнеру, когда узнала, что он изменил ей с ее лучшей подругой. Билеты купил именно он, но забыл их дома у Фассино.

В ролике, который она выложила на следующий день, женщина объявила победителя и пообещала разыграть нечто еще более ценное. После этого она подняла перед камерой спортивное джерси Аргентинской сборной с автографом Лионеля Месси, которое принадлежало ее партнеру, и спросила подписчиков, кто хочет его получить. Сотни комментаторов попросили Фассино выбрать их.

Она также рассказала в соцсетях, что узнала об измене бойфренда во время встречи с друзьями, когда они вместе смотрели матч Аргентины с Канадой 21 июня. По словам Фассино, она почувствовала напряжение, а затем заметила, что ее возлюбленный переписывается с ее лучшей подругой. Когда она стала просматривать их переписку, то поняла, что многие сообщения были намеренно удалены.

Ранее сообщалось, что девушка уличила мужа в измене с ее матерью. Мужчина объяснил свой поступок желанием завести детей: его супруга оказалась бесплодна.