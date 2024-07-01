Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил на дискуссии о правах человека, спорте и об олимпийских идеалах при Совете ООН по правам человека. RT на русском

«Спортсмены будут мирно сосуществовать под одной крышей в Олимпийской деревне. Главное право человека — право на мир. И на Олимпийских играх все люди равны вне зависимости от политических убеждений, религиозных взглядов, сексуальной ориентации и так далее», — заявил он. ТАСС

Игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Россияне допускаются к участию индивидуально в нейтральном статусе. Sports.ru