Российского тренера по вольной борьбе задержали по подозрению в терроризме
Следствие попросило арестовать российского тренера по вольной борьбе Алишери Исматзоду по подозрению в содействии террористической деятельности. Об этом сообщает РБК Спорт.
Максимальное наказание по этой статье составляет 15 лет лишения свободы. В Федерации спортивной борьбы России подтвердили задержание специалиста.
«Для нас эта информация была шокирующей, но, к сожалению, это так», — отметил собеседник источника.
Исматзода родился в 1992 году. Он является мастером спорта по вольной борьбе и тренером высшей категории.