Тренера по вольной борьбе задержали по подозрению в терроризме

Следствие попросило арестовать российского тренера по вольной борьбе Алишери Исматзоду по подозрению в содействии террористической деятельности. Об этом сообщает РБК Спорт.

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Максимальное наказание по этой статье составляет 15 лет лишения свободы. В Федерации спортивной борьбы России подтвердили задержание специалиста.

«Для нас эта информация была шокирующей, но, к сожалению, это так», — отметил собеседник источника.



Исматзода родился в 1992 году. Он является мастером спорта по вольной борьбе и тренером высшей категории.