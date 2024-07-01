Задолженность бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова перед Федеральной налоговой службой (ФНС) связана с неуплатой налогов, пеней и штрафов. Это было подтверждено в ходе налоговой проверки, которая была завершена еще в 2023 году, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства на соответствующий запрос.

"Основанием возникновения задолженности Хабиба Нурмагомедова стала неуплата налогов, пеней и штрафов. Это подтверждено вступившим в законную силу решением по результатам выездной налоговой проверки, которая была завершена еще в 2023 году. Решение по выездной проверке вынесено 22 декабря 2023 года. Доначисленная сумма в рамках выездной налоговой проверки была в связи с неуплатой налогов с доходов, полученных из-за рубежа за налоговый период с 2019 по 2021 годы", - уточнили в ФНС.



Там подчеркнули, что у налогоплательщика было достаточно времени для погашения своих обязательств.

"23 апреля 2024 решение вступило в законную силу. В связи с этим сумма взыскивается в установленном законом порядке в связи с неуплатой по требованию", - добавили в ФНС.



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