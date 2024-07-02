Российский пловец-чемпион объяснил смену спортивного гражданства

Чемпион Европы по плаванию Илья Сибирцев объяснил, почему сменил спортивное гражданство с российского на узбекистанское в начале 2024 года. Его слова приводит «Советский спорт».

Сибирцев поделился, что начал думать о смене сборной, когда стало понятно, что российских спортсменов не допустят на Олимпийские игры (ОИ) в Париже.

«Я стал понимать, что у меня самого может быть такая возможность [сменить гражданство] — дать себе и спорту второй шанс, что, может, получится все-таки отобраться на Олимпиаду-2024», — рассказал он.



Пловец заявил, что некоторые в России негативно отреагировали на его выбор, но он получил поддержку от близких.

«Нежели сидеть на диване и смотреть Олимпиаду по телевизору, если у тебя есть возможность на нее поехать, конечно же, лучше ее использовать», — резюмировал спортсмен.



Сибирцев — серебряный и бронзовый призер юниорского первенства мира 2019 года, в том же году он выиграл чемпионат Европы. Осенью 2019-го россиянин стал студентом Луисвиллского университета в США. ОИ в Токио Сибирцев пропустил.