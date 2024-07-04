МИД ФРГ вызвал посла Турции из-за жеста футболиста сборной на Евро-2024

Мерих Демирал отпраздновал один из двух забитых голов в ворота австрийцев в матче 1/8 финала чемпионата Европы жестом, который ассоциируется с турецкими ультранационалистами.

О вызове посла Ахмета Башар Шена стало известно вскоре после сообщения о том, что президент Турции решил оказаться от участия в саммите Организации тюркских государств в Азербайджане в пользу посещения игры 1/4 финала Евро между командами Турции и Нидерландов, которая состоится 6 июля в Берлине.

UEFA начал расследование в отношении Демирала. МИД Турции счёл действия Союза европейских футбольных ассоциаций недопустимыми. Сам спортсмен объяснил этот жест своей турецкой идентичностью и желанием показать радость без какого-либо скрытого намёка.