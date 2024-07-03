Немецкий посол вызван в МИД Турции из-за скандала на Евро-2024

Министерство иностранных дел Турции вызвало немецкого посла после того, как нападающий Мериха Демирал во время игры 1/8 финала Евро-2024 против Австрии показал «волчье сердце». Об этом сообщает портал Daily Sabah.

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При праздновании одного из голов Демирал использовал жест турецких националистов, что послужило поводом для начала расследования УЕФА.

МИД Турции вручил ноту протеста послу Германии Юргену Шульцу из-за слов министра внутренних дел страны Нэнси Фезер, которая заявила о недопустимости использования спорта для демонстрации политических намерений или заявлений.

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Встреча, которая состоялась 2 июля, завершилась со счетом 2:1. Демирал открыл счет на 1-й минуте матча, а на 59-й минуте удвоил преимущество своей команды. Австрия отыграла один мяч на 66-й минуте, отличился Михаэль Грегорич. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

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В четвертьфинале Турция сыграет с Нидерландами, которые в матче 1/8 финала одержали победу над национальной командой Румынии со счетом 3:0. Встреча состоится 6 июля, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ранее «Динамо» по пенальти проиграло «Партизану» в товарищеском матче.