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Россия выплатила WADA часть взноса за 2023 год

Россия выплатила Всемирному антидопинговому агентству (WADA) часть взноса за 2023 год. Об этом сообщает ТАСС.

Россия выплатила WADA часть взноса за 2023 год
© Lenta.ru

«После появления задокументированных проблем в международной системе трансферов Всемирное антидопинговое агентство успешно получило небольшую часть взноса за 2023 год от правительства России», — говорится в заявлении.

Отмечается, что WADA ожидает зачисления оставшейся суммы в установленное время.

17 ноября 2023-го сообщалось, что Россия и Белоруссия не выплатили обязательные взносы WADA за 2023 год. Взнос России должен был составить 1,267 миллиона долларов, Белоруссии — 46 тысяч долларов.

В 2024 году для России должна быть предоставлена обновленная формула взноса. Это связано с выходом страны из Совета Европы.

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