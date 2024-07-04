Россия выплатила WADA часть взноса за 2023 год

Россия выплатила Всемирному антидопинговому агентству (WADA) часть взноса за 2023 год. Об этом сообщает ТАСС.

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«После появления задокументированных проблем в международной системе трансферов Всемирное антидопинговое агентство успешно получило небольшую часть взноса за 2023 год от правительства России», — говорится в заявлении.



Отмечается, что WADA ожидает зачисления оставшейся суммы в установленное время.

17 ноября 2023-го сообщалось, что Россия и Белоруссия не выплатили обязательные взносы WADA за 2023 год. Взнос России должен был составить 1,267 миллиона долларов, Белоруссии — 46 тысяч долларов.

В 2024 году для России должна быть предоставлена обновленная формула взноса. Это связано с выходом страны из Совета Европы.