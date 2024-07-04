Вован и Лексус раскрыли подробности звонков президентам

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, что некоторые участники их розыгрышей сами оставляют им номера телефонов. Подробности работы над пранками они раскрыли в интервью для «360», доступном во «ВКонтакте».

Пранкеры рассказали, что обычно они организовывают звонки президентам разных стран или другим политикам через их официальных представителей. Вован и Лексус уточнили, что для разговора не нужны телефонные номера собеседников, так как они общаются на видеоплатформах.

Однако иногда после общения политики сами оставляют пранкерам свои телефонные номера. «После [пранков] двух польских президентов один из них через месяц где-то наяривал нам на телефон и просил очень слезно Петра Порошенко или хотя бы его помощника, чтобы удостовериться. Потому что оказалось, что он подставил Дэвида Кэмерона», — рассказал Кузнецов.

Столяров добавил, что в случае, если общение с героем пранка складывается удачно, они могут обмениваться с ним сообщениями в мессенджерах.

Ранее глава МИД Британии Дэвид Кэмерон в разговоре с пранкерами высказался о возможном вступлении Украины в НАТО. Он заявил, что страну не пригласят в альянс, так как этот шаг не поддержит США.