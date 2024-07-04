В Госдуме ответили, почему Россия продолжает платить взносы в WADA

Россия продолжает платить взносы во Всемирное антидопинговое агентство (WADA), поскольку это позволит стране вернуться в международный спорт, заявила в беседе с Lenta.ru депутат Госдумы Светлана Журова. По ее словам, Москва продолжает проверять спортсменов на применение запрещенных препаратов и имеет определенные обязательства.

Отношения могут быть разными, но мы продолжаем контролировать наших спортсменов. Да, временно в чем-то мы не участвуем, каждый спортсмен, каждая федерация решают для себя эти вопросы индивидуально, — уточнила депутат.



Парламентарий обратила внимание на то, что Россия поддерживает нормальные отношения с иностранными коллегами в вопросах, которые не касаются политики. Журова подчеркнула, что временный уход российских спортсменов стал ударом для многих видов международных состязаний.

Руководитель WADA Витольд Банька ранее назвал позором решение властей США о сокращении взноса во Всемирное антидопинговое агентство. По его мнению, Вашингтон рискует столкнуться с исключением из организации. Помимо этого, из-за произошедшего могут пострадать и американские спортсмены.