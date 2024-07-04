В Госдуме ответили, почему Россия продолжает платить взносы в WADA

Россия продолжает платить взносы во Всемирное антидопинговое агентство (WADA), поскольку это позволит стране вернуться в международный спорт, заявила депутат Госдумы Светлана Журова. News.ru

«Мы продолжаем участвовать в международных соревнованиях, а WADA обеспечивает допинг-контроль, — сказала политик. — У нас есть обязательства. И, если мы хотим вернуться полноценно, нужно их выполнять». Кроме того, как заметила Журова, отказ от взносов агентству будет воспринят как намерение России отказаться от борьбы с допингом, но страна не планирует идти по такому пути. Lenta.ru

Ранее сообщалось, что WADA получило от российской стороны часть взноса за 2023 год. «После появления задокументированных проблем в международной системе трансферов Всемирное антидопинговое агентство успешно получило небольшую часть взноса за 2023 год от правительства России. WADA ожидает, что оставшаяся сумма будет получена в установленное время», - говорится в сообщении. ТАСС