Марин Ле Пен ответила на политические заявления Мбаппе

Французский политик Марин Ле Пен, являющаяся лидером партии «Национальное объединение», ответила на политические заявления капитана сборной Франции Килиана Мбаппе. Ранее футболист призывал граждан Франции голосовать на выборах против партии, возглавляемой Ле Пен. Чемпионат.com

«Французы устали получать нравоучения и рекомендации по голосованию. Я думаю, что господин Мбаппе – очень хороший футболист. Но эта тенденция актеров, футболистов и певцов говорить французам, за кого им голосовать, особенно говорить это тем, кто зарабатывает 1400 евро в месяц, в то время как они сами миллионеры, живущие за границей, начинает восприниматься плохо», – сказала лидер «Национального объединения». Sports.ru

Ранее во Франции прошел 1-й тур выборов в парламент страны, в которых победили оппоненты действующей власти — партия Марин Ле Пен. Lenta.ru