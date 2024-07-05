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Во Франции задержали нескольких человек, готовивших теракты перед ОИ-2024

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен рассказал, что за последние дни были задержаны несколько человек в двух разных локациях. Они готовились провести теракты во время Олимпиады в Париже.

Во Франции задержали нескольких человек, готовивших теракты перед ОИ-2024
© Чемпионат.com

«В последние дни мы об этом не говорили, потому что проводим избирательную кампанию, но мы задержали людей, которые, возможно, что‑то замышляли и готовили террористические акты. Мы готовимся к обеспечению безопасности крупных мероприятий. Террористическая акция происходит не только во время Олимпийских игр, она может произойти в любой момент, мы проявляем особую бдительность», — приводит слова Дарманена BFM TV.

Напомним, власти Франции обеспокоены тем, что в период проведения Олимпиады в стране будет повышение уровня преступности и уровня террористической угрозы. Также в июне 2024 года Эммануэль Макрон распустил парламент и назначил выборы, 2-й тур которых пройдёт за три недели до начала Олимпийских игр. Однако такая политическая ситуация, по словам чиновников, не должна являться причиной для переноса или отмены мероприятия.

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Жеральд Дарманен
Эммануэль Макрон