Олимпийская чемпионка сделала категоричное заявление об Играх в Париже

Олимпийская чемпионка в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова сделала категоричное заявление об Играх в Париже. Lenta.ru

«Как человеку, посвятившему легкой атлетике всю свою жизнь, мне было бы очень интересно посмотреть олимпийские соревнования. Но я решила для себя, что принципиально не буду этого делать», — рассказала Привалова. Она объяснила это решение отсутствием на турнире россиян и добавила, что при этом ознакомится с результатами соревнований. ТАСС

Соревнования пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские легкоатлеты не смогли пройти отбор из-за отстранения международной федерации (World Athletics). Sports.ru