ВФЛА прокомментировала серьезную травму ноги легкоатлета Чермошанского

Прыгун в длину Артем Чермошанский, получивший серьезную травму ноги на ПСБ Кубке России по легкой атлетике в Чебоксарах, находится в больнице, его диагноз будет известен позже, сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). В понедельник Чермошанский, исполняя последнюю попытку, неудачно приземлился и травмировал колено. — Артема увезли на скорой в больницу. Диагноз будет известен позже. На стадионе в этот момент находился министр спорта Чувашии Василий Петров. Он сразу связался с министром здравоохранения республики, который отдал все нужные распоряжения, — заявили «Матч ТВ» в пресс‑службе ВФЛА. Супруга легкоатлета Елизавета Чермошанская в Telegram‑канале сообщила, что в данный момент спортсмену делают операцию.