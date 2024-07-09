Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон объяснил свою футболку со свастикой «протестом» против фашизма. Об этом спортсмен написал в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Монсона, фотографию футболки со свастикой стали использовать как «ложную пропаганду», чтобы выставить спортсмена в негативном свете. Однако боец считает, что смысл рисунка на футболке на самом деле антифашистский.

«Суть футболки проста и ясна: фашизм — это зло! Ведь именно героические усилия русского народа в Великой Отечественной войне помогли миру искоренить и истребить фашизм, возникший в нацистской Германии. К сожалению, сегодня в мире спустя столько лет снова возникает угроза фашизма. По иронии судьбы, именно Израиль, страна, ставшая жертвой нацистов, сейчас занимается геноцидом и этническими чистками в Палестине при поддержке США», — заявил он.



Монсон также добавил, что своей футболкой хотел выразить протест «против зла». Кроме того, он выразил сожаление, что его действия «разочаровали фашистов и сионистов», ожидающих его извинений.

Напомним, что с 2013 года Монсон живет в России. Позже он получил российское гражданство и перестал быть гражданином США.

Ранее спортсмен выложил фотографию с изображением футболки, на которой была изображена свастика и звезда Давида. Первый символ на футболке подписан как «фашизм тогда», а звезда Давида как «фашизм сейчас». Позже стало известно, что Следственный комитет России проведет проверку в отношении Монсона за демонстрацию запрещенной нацистской символики.