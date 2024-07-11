Тарасова заступилась за Пугачеву

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заступилась за певицу Аллу Пугачеву. Ее слова приводит Sport24.

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Специалист подчеркнула, что считает Пугачеву подругой.

«Кем бы Аллу ни объявляли, она для нас, для людей, живущих в этой стране, останется на всю нашу жизнь неповторимой и прекрасной певицей, замечательной актрисой и чудесным человеком!» — заявила Тарасова.



Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев раскрыл возможное наказание Пугачевой за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Если в публикациях Пугачевой будет выявлена дискредитация армии, певице может грозить до пяти лет тюремного заключения, отметил депутат.

Поплавская отреагировала на слова Пугачевой о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве

9 июля Пугачева отреагировала на попадание ракеты в здание детской больницы в Киеве. Певица опубликовала в соцсетях фотографию ребенка на руках у женщины. Под снимком певица написала: «Бог терпелив, но всему есть предел».