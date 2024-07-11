Стала известна сумма компенсации для Далалояна из-за недопуска на ОИ

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян заявил, что получил от Олимпийского комитета России (ОКР) около 500 тысяч рублей в качестве компенсации за то, что Международный олимпийский комитет не позволил ему выступить на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже. Его слова приводит РИА Новости.

«Олимпийский комитет России совершил определенные выплаты спортсменам нашей сборной в качестве компенсации за то, что нас лишили возможности отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Мне деньги приходили. Примерно 500 тысяч рублей», — заявил он.



11 июля ОКР объявил, что выплатил компенсации 245 спортсменам.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

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Игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.