Тарасова высказалась о компенсациях за недопуск на Игры-2024

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян получил от Олимпийского комитета России (ОКР) 500 тысяч рублей в качестве компенсации из-за недопуска в Олимпиаде. Газета.Ru

«Участия в Олимпиаде не заменят никакие деньги. Но все‑таки выплаты лучше, чем ничего. Размер выплат нормальный, хорошо, что ОКР этим занимается», - сказала заслуженный тренер СССР. Sports.ru

Ранее каноист Виктор Мелантьев рассказал, что российские олимпийские чемпионы, которые не подписывали декларацию о нейтральном статусе и не смогут выступить на Олимпиаде в Париже, получили компенсацию в размере около 500 тысяч рублей. Сам Мелантьев, как участник Олимпиады, получил 130 тысяч рублей. Матч ТВ