Участник группы BTS станет факелоносцем Олимпиады-2024 в Париже

Чин из k-pop группы BTS станет факелоносцем Олимпиады-2024 в Париже
Чин из k-pop группы BTS станет факелоносцем Олимпиады-2024 в Париже.
Певец Ким Сокчин (настоящее имя) уже прибыл во Францию. Он только недавно закончил обязательную 18-месячную службу в армии.
Ожидается, что Чин и остальные факелоносцы пробегут по различным историческим местам Франции.
BTS – южнокорейский бой-бэнд, сформированный в 2013 году. С момента дебюта BTS продали более 5 миллионов своих записей по всему миру. В апреле 2020 года BTS стали самыми продаваемыми артистами в истории Южной Кореи.
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Чин из k-pop группы BTS станет факелоносцем Олимпиады-2024 в Париже