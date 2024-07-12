Байден отказался приехать на Олимпиаду

Пресс-служба Белого дома опубликовала заявление, в котором говорится о том, что президент США Джо Байден не планирует посещать Олимпийские игры в Париже. Об этом сообщает ТАСС.

В сообщении также указано, что церемонию открытия Игр посетит супруга американского президента Джилл Байден. При этом на церемонию закрытия приедет муж вице-президента Камалы Харрис Дуглас Эмхофф. В свою очередь, американскую делегацию на церемонии открытия Паралимпийских игр возглавит сенатор Тэмми Дакуорт, а церемонию закрытия министр здравоохранения и социальных служб Хавьер Бесерра.

Напомним, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже пройдет 26 июля. Спортсмены из России и Белоруссии были допущены до соревнований в нейтральном статусе.

Ранее стало известно, что на Олимпиаду в Париже продано рекордное количество билетов.