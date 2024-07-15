«Эти дебилы отняли у наших детей мечту». Фетисов — об отстранении РФ от соревнований

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов резко высказался об отстранении сборной России от международных соревнований. Российская сборная по хоккею была отстранена от международных турниров по решению ИИХФ с 2022 года.

«Дети тренируются по восемь часов в день, потому что у них есть мечта. Мечту у наших детей эти дебилы, извините, отняли. Я играл в период холодной войны, но нас никто не мог ни в чём ущемить. И когда все вставали, когда играл наш гимн — это была самая большая победа. Нас ненавидели, но вставали под наш гимн. Надо понимать — хотим ли мы подстраиваться под кого-то или мы хотим, чтобы нас уважали. Закон силы гласит: сам себя не уважаешь, тебя уважать никто не будет», — сказал Фетисов на выступлении в лектории «Знание» в рамках VK Fest в «Лужниках».



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Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. В отношении российских и белорусских спортсменов продолжают действовать ограничения. В Париже они смогут выступить исключительно в нейтральном статусе, им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях.